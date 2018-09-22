Тренер «Монако» прокомментировал дебют Головина
Главный тренер «Монако» Леонардо Жардин прокомментировал дебют россиянина Александра Головина, передает ТАСС.
Полузащитник тренировался в общей группе всего одну неделю после полученной травмы, и ему нужно время, чтобы выйти на свой уровень, рассказал Жардин на послематчевой пресс-конференции.
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«Головин привык выступать на крупных международных турнирах со сборной и в матчах еврокубков. Он является игроком высокого уровня. Однако Головин тренировался всего неделю в общей группе, и ему еще нужно время. Он всегда нацелен на завоевание медалей и станет одним из ключевых игроков команды», - сказал специалист.
Напомним, дебют россиянина состоялся 21 сентября в матче между «Монако» и «Нимом», который завершился со счетом 1:1.