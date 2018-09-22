Тренер «Монако» прокомментировал дебют Головина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/67/11874067/55873-pic905-895x505-41012.jpg">

Главный тренер «Монако» Леонардо Жардин прокомментировал дебют россиянина Александра Головина, передает ТАСС.

Полузащитник тренировался в общей группе всего одну неделю после полученной травмы, и ему нужно время, чтобы выйти на свой уровень, рассказал Жардин на послематчевой пресс-конференции.

Реклама

«Головин привык выступать на крупных международных турнирах со сборной и в матчах еврокубков. Он является игроком высокого уровня. Однако Головин тренировался всего неделю в общей группе, и ему еще нужно время. Он всегда нацелен на завоевание медалей и станет одним из ключевых игроков команды», - сказал специалист.

Напомним, дебют россиянина состоялся 21 сентября в матче между «Монако» и «Нимом», который завершился со счетом 1:1.