СМИ: Макгрегор подписал новый контракт с UFC

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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор подписал новое соглашение с самым популярным промоушеном мира — Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает ESPN.

По информации источника, контракт экс-чемпиона с организацией рассчитан на восемь поединков, включая бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

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21 сентября Макгрегор провел совместную пресс-конференцию с Нурмагомедовым перед боем на турнире UFC 229. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию «битвы взглядов».

Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет в ночь с 6 на 7 октября (по московскому времени) в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор пообещал «оторвать голову» Нурмагомедова за один раунд.