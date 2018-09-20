Боксер Джошуа рассказал о стратегии на бой с Поветкиным
Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF, непобежденный боксер, британец Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя с россиянином Александром Поветкиным, передает «Советский спорт».
«Главное в боксе — победить соперника. При этом любой соперник выходит на ринг со своей стратегией. У меня есть нокаутерские инстинкты: если появится возможность, я вынесу соперника. Однако если такой возможности нет, я буду боксировать умно и просто», — сказал он.
«Когда я смотрю бокс, я хочу увидеть нокаут. Поэтому я прекрасно понимаю болельщиков. Когда дрался Ленноксом Льюисом, все говорили о том, какой он скучный. Однако теперь все говорят о нем как о великом и умном боксере. Иногда ты можешь искать нокаут, но нарваться на мощный удар, который перепишет историю. Но сейчас я буду умнее», — цитирует боксера Boxingscene.
22 сентября Джошуа проведет защиту титулов в бою с россиянином, на счету которого 34 победы и всего одно поражение.
Промоутер британского спортсмена ранее сказал, что считает предстоящий бой тяжелейшим испытанием в карьере Джошуа.