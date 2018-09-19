«Ювентус» в меньшинстве обыграл «Валенсию» в Лиге чемпионов
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Валенсией» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Валенсии на стадионе «Месталья», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей дважды с 11-метровой отметки отличился Миралем Пьянич.
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На 29-й минуте нападающий итальянской команды Криштиану Роналду получил прямую красную карточку.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур
«Валенсия» (Валенсия, Испания) — «Ювентус» (Турин, Италия) — 0:2
Голы: 0:1 — Пьянич, 45 (пенальти); 0:2 — Пьянич, 51 (пенальти)
Удаления: нет — Роналду, 29