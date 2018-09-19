Глушаков рассказал о разводе со своей женой

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Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков дал комментарий относительно недавней информации о разводе со своей супругой, сообщает «Матч ТВ».

«Я уже долго не живу с женой. Рассказывать почему, не хочу. Потому что Даша – мать моих детей! Никогда не комментировал и не буду личную жизнь», — заявил футболист.

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Ранее в сети также появилось видео Глушакова с другой женщиной в бане. Скорее всего, снято оно супругой футболиста.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.

Денис Глушаков также оказался в центре клубного скандала, лайкнув в инстаграме публикацию с критикой главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, после чего был отстранен от тренировок и от участия в матче Лиги Европы с австрийским «Рапидом».

Ранее экс-игрок сборной России назвал сумасшествием отстранение Глушакова и Ещенко.