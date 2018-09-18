Капитан «Спартака» отверг обвинения из-за скандала с Каррерой

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Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал возникший скандал вокруг записи с критикой главного тренера красно-белых Массимо Каррерой, передает «Советский спорт».

Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров после поражение команды от «Ахмата» прочитала стихотворение, в котором критиковал итальянского специалиста. Игроки красно-белых Глушаков и Андрей Ещенко лайкнули эту запись. По словам капитана команды, эта информация не является правдивой.

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«Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим видео. Это наглая ложь. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке!» — написал Глушаков в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» создали петицию в поддержку Карреры.