Шарапова объяснила досрочное завершение сезона

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Российская теннисистка Мария Шарапова назвала причину своего досрочного завершения сезона, передает «Советский спорт».

Экс-первая ракетка мира снялась с турниров в Пекине и Тяньцзине, а также с Кубка Кремля. 31-летняя россиянка призналась, что испытывает проблемы со здоровьем.

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«Я с нетерпением ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить свой титул, но, к сожалению, мне нужно больше времени на восстановление от травмы. Я расстроена в связи с тем, что не смогу сыграть перед своими болельщиками в Тяньцзине. Надеюсь еще выступить там в будущем. Желаю всем на турнире успешно отпраздновать пятилетие соревнований», — говорится в заявлении Шараповой пресс-службе турнира в Тяньцзине.

Ранее директор Кубка Кремля оценил решение Шараповой досрочно завершить сезон.