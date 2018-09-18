Кафельников выразил поддержку тренеру «Спартака»
Экс-первая ракетка мира и известный футбольный болельщик Евгений Кафельников отреагировал на скандал вокруг московского «Спартака», передает «Советский спорт».
Актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров после поражения «Спартака» от «Ахмата» в матче чемпионата России написал стихотворение, в котором раскритиковал главного тренера столичной команды Массимо Карреру. Эту запись лайкнули игроки «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко.
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Кафельников в ответ разместил в своем твиттере хэштэг #ЗаМассимо.
Ранее Каррера прокомментировал первое поражение «Спартака» в сезоне.
17 сентября 2018 г.