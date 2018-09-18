«Галатасарай» поприветствовал «Локомотив» на русском языке

Турецкий «Галатасарай» поприветствовал московский «Локомотив» перед матчем группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

«Добро пожаловать в Стамбул», — написано на русском языке в официальном твиттере турецкого клуба.

«Железнодорожники» 17 сентября провели на домашней арене команды из Стамбула тренировку.

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Матч группового этапа Лиги чемпионов состоится 18 сентября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Семин заявил, что «Локомотиву» есть кем заменить Смолова в матче Лиги чемпионов.