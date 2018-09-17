Серена Уильямс прокомментировала скандал на US Open

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Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала скандал, который произошел во время финала US Open между ней и судьей Карлосом Рамосом, передает «Советский спорт».

По ходу матча Уильямс была оштрафована за подсказки тренера, но была не согласна с решением арбитра. Она назвала судью «вором и лжецом», а после обвинила судейский корпус в сексизме.

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«Муратоглу сказал, что сделал какой-то жест. Я не понимаю, о чем он говорил. У нас никогда не было сигналов.

Если ты женщина, ты тебе можно делать лишь половину того, что позволено сделать мужчине», — приводит слова спортсменки New York Post.

Ранее известный теннисный арбитр призвал Серену Уильямс извиниться.