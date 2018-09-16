Дубль Ерохина помог «Зениту» обыграть «Оренбург»

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Питерский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» (2:1) в рамках седьмого тура Российский премьер-лиги, сообщает «Советский спорт».

«Оренбург» на своем поле не смог справиться с лидерами турнирной таблицы РПЛ.

В составе петербургской команды дубль оформил Александр Ерохин. У «Оренбурга» автором единственного забитого мяча стал Адесойе Ойеволе. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию встречи.

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После семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 19 очков. «Оренбург» с десятью баллами на шестой строчке. Следующий матч бело-голубых состоится 23 сентября с московским «Локомотивом».

Отметим, что в составе «Зенита» на 71-й минуте дебютировал Клаудио Маркизио, который перешел в питерский клуб в этом сезоне.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур

«Оренбург» (Оренбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2

Голы: 0:1 — Ерохин, 14; 0:2 — Ерохин, 45; 1:2 — Ойеволе, 48