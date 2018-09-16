Хрюнов заявил о спланированной заранее победе Альвареса

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Известный российский организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов прокомментировал итог боя между боксером из Казахстана Геннадием Головкиным и представителем Мексики Саулем Альваресом, передает Sport24.

«Империалистическая машина в очередной раз проехалась по одному из государственных символов Казахстана. Имя Головкина оно значительно больше, чем просто ринг. Он один из культурных символов своей страны. И вчера он фактически боролся с империализмом. Люди собрались, и было видно по поведению Канело и Оскара де ла Хойи, что что-то подобное готовится.

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Все было организовано и спланировано заранее. Они стремятся получить нового героя. И думаю, по тому, как в этом убеждают мексиканцев и американцев, у них получится. Но мы с вами видели все. По моему мнению, Головкин выиграл бой 116:114. И думаю, ему удастся добиться и третьего боя», — заявил Хрюнов.

Ранее нападающий «Далласа» Радулов прокомментировал итог боя Головкина с Альваресом.