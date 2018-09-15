Россия согласилась с упрощенными условиями восстановления РУСАДА
Министр спорта России Павел Колобков принял упрощенные условия восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые были предложены руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает Sport24.
Всемирное антидопинговое агентство предложило России в письменном виде повторно принять доклад комиссии МОК, которая расследовала ситуацию с допинг-пробами на Олимпиаде 2014 года в российском Сочи, в том числе один из параграфов документа о том, что отдельные сотрудники российской организации, не связанные государственным заговором, принимали участие в незаконных манипуляциях.
Помимо этого, российская сторона обязана предоставить доступ только к тем допинг-пробам из московской лаборатории, которые вызывают подозрение у WADA. Также агентство запросило копию базы данных из московской лаборатории, чтобы восстановить справедливость в российском спорте, наказать виновных и снять подозрения с честных атлетов.
Сообщается, что WADA предложило упрощенные условия в письме Колобкову 22 июня, а министр спорта Российской Федерации дал положительный ответ на этой неделе, 13 сентября.
Ранее было опубликовано особое письмо WADA России.