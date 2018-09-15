В России может пройти этап Кубка мира после восстановления РУСАДА

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Федерация бобслея России после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в своих правах может претендовать на проведение в Сочи этапа Кубка мира уже в сезоне-2019/20, передает ТАСС.

Об этом агентству сообщил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

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«Сейчас многие международные федерации на время отстранения РУСАДА заняли выжидательную позицию и стараются не давать России право проводить крупные международные старты», — заметил Пархоменко.

«Но как только Российское антидопинговое агентство вновь будет соответствовать кодексу WADA, ситуация должна измениться. Нельзя исключать и того, что мы после восстановления РУСАДА будем претендовать на проведение в Сочи этапа Кубка мира уже в сезоне-2019/20. Но все это нужно обговаривать и согласовывать», — добавил чиновник.

14 сентября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА в правах на ближайшем заседании 20 сентября.