Известный теннисный арбитр призвал Уильямс извиниться

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Теннисный арбитр Боб Кристиансон, проработавший 38 лет подряд на Открытом чемпионате США, призвал американскую теннисистку Серену Уильямс извиниться за скандал в финале турнира, передает «Советский спорт» со ссылкой на Tennis365.

«Это самая неприятная ситуация за 40 лет моей карьеры. Мы требуем извинений Серены перед конкретным рефери и всем корпусом в целом», — заявил Кристиансон, пригрозив в противном случае бойкотом матчей с участием американской спортсменки.

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«Нам никогда не приходилось прибегать к этому, но судьи запуганы. У судей нет адвокатов. Нам не дают говорить с прессой без разрешения. Мы в наморднике и не можем донести свою точку зрения. Тренер Серены признал, что подсказывал ей с трибун. И она назвала Карлоса вором. Это явное нарушение. Сломанная ракетка — тоже», — подчеркнул специалист.

В финале US Open Уильямс проиграла японке Осаке со счетом 2:6, 4:6, при этом по ходу встречи оскорбив судью и обвинив его в сексизме.