«Российских шпионов» подозревают в атаке на WADA
Высланных из Нидерландов «российских шпионов» подозревают в хакерских атаках на Всемирное антидопинговое агенство (WADA), сообщает «Советский спорт».
Как информирует NRC Handelsblad, прокуратура швейцарского Берна заявила, что «российских шпионов» подозревают в причастности к «кибератакам на WADA в Луизиане».
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Расследование дела началось в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров прокомментировал сообщения о высылке из Нидерландов «российских шпионов».