ОКР: рекомендация о восстановлении РУСАДА — следствие работы России

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что рекомендация комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах стала следствием колоссальной работы по реформированию РУСАДА, которая была проделана, передает ТАСС.

«Самое главное, что мы должны себе отдавать отчет - конечное решение за исполкомом WADA, который пройдет 20 сентября. Комитет по соответствию вынес то решение, которое исходило из логики и контекста последних действий со стороны РУСАДА. Проделана колоссальная работа по реформированию агентства.

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За эти два года мы многое успели сделать, мы смогли изменить уголовное законодательство, сумели включиться в работу по трансформации антидопинговой культуры в стране, мы достаточно многого достигли. Решение комитета полностью вытекает из тех действий, которые мы сделали за последнее время. Мы внимательно и с надеждой будем смотреть на заседание исполкома», — заявил Поздняков.

Ранее комитет по соответствию WADA порекомендовал исполкому восстановить РУСАДА.