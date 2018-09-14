Форвард «Зенита» объяснил, почему отказал «Спартаку»

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Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси поделился историей своего трансфера в «Зенит», передает «СЭ».

Форвард пополнил состав сине-бело-голубых летом 2017 года. По словам футболиста, в нем был заинтересован московский «Спартак».

«Год назад передо мной действительно лежало два контракта, от «Спартака» и «Зенита». И я выбрал «Зенит» из-за того, какой это большой клуб, уникальный стадион, какие у него болельщики, и потому что здесь уже был Леандро Паредес. Я знал его с самого детства, и это было большой мечтой – однажды сыграть вместе за одну команду из сильного чемпионата. Хочу продолжать играть рядом с ним. Так что, если он вдруг решит уйти, попробую уговорить его остаться», – рассказал Дриусси.

Ранее сообщалось, что «Зенит» поздравил Дриусси с рождением дочери‍.