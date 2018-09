Стала известна дата пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора

UFC сообщила точную дату пресс-конференции перед боем россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, сообщает «Советский спорт».

Как сообщает пресс-служба UFC, пресс-конференция состоится 20 сентября в 5 часов по восточному времени (21 сентября в 00.00 по Москве).

Бой Нурмагомедов – Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Для Нурмагомедова этот поединок станет первым, в котором он будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США. Интерес к поединку подогревает разразившийся накануне конфликт между российским бойцом и артистами лейбла Black Star.

