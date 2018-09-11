Пловец Рылов обошел Нурмагомедова и Смолова в борьбе за звание спортсмена года
Российский пловец Евгений Рылов стал спортсменом года по версии мужского журнала GQ, сообщает «Советский спорт».
Об этом написано на официальном сайте GQ Russia.
Отмечается, что 21-летний Рылов в борьбе за звание спортсмена года обошел теннисиста Александра Зверева, бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, футболиста Федора Смолова и хоккеиста Никиту Гусева.
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На чемпионате Европы в Глазго Рылов завоевал по две золотых и серебряных медалей.
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба признан человеком года по версии GQ.