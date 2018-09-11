Пловец Рылов обошел Нурмагомедова и Смолова в борьбе за звание спортсмена года

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Российский пловец Евгений Рылов стал спортсменом года по версии мужского журнала GQ, сообщает «Советский спорт».

Об этом написано на официальном сайте GQ Russia.

Отмечается, что 21-летний Рылов в борьбе за звание спортсмена года обошел теннисиста Александра Зверева, бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, футболиста Федора Смолова и хоккеиста Никиту Гусева.

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На чемпионате Европы в Глазго Рылов завоевал по две золотых и серебряных медалей.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба признан человеком года по версии GQ.