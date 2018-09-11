Назван лучший европейский клуб 2018 года

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10 сентября прошла церемония вручения наград от Ассоциации европейских клубов (ЕСА), сообщает «Советский спорт».

Как информирует официальный твиттер организации, лучшим клубом 2018 года признан мадридский «Реал», ставший победителем Лиги чемпионов.

Награду за наибольший спортивный прогресс получил австрийский «Зальцбург», а бельгийский «Гент» был награжден за лучшую общественную и социальную программу ответственности.

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Лучшими женскими клубами были признаны лондонские «Арсенал» и «Челси».

Ранее сообщалось, что стали известны имена претендентов на попадание в символическую сборную года.