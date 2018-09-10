Моуринью упал на входе в «Уэмбли» перед матчем Англия — Испания

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью упал перед матчем группового этапа Лиги наций между сборными Англии и Испании, сообщает «Советский спорт».

Португалец перешагивал через веревочное ограждение, но зацепился ногой и упал. Однако Моуринью с улыбкой поднялся еще до того, как к нему подбежал работник стадиона.

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Испания выиграла у Англии со счетом 2:1.

Ранее Моуринью обвинили во вмешательстве в личную жизнь игроков.