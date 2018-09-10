Моуринью упал на входе в «Уэмбли» перед матчем Англия — Испания
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью упал перед матчем группового этапа Лиги наций между сборными Англии и Испании, сообщает «Советский спорт».
Португалец перешагивал через веревочное ограждение, но зацепился ногой и упал. Однако Моуринью с улыбкой поднялся еще до того, как к нему подбежал работник стадиона.
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Испания выиграла у Англии со счетом 2:1.
Ранее Моуринью обвинили во вмешательстве в личную жизнь игроков.
Estás bien @Llourinho? Pedimos el VAR? pic.twitter.com/UOhfmRTQAt— Tio Torren (@Torren___) 9 сентября 2018 г.