Черчесов рассказал о готовности сборной перед матчем с чехами

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Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности национальной команды к товарищескому матчу против сборной Чехии, который состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону, сообщает Sport24.

«Турки поджали нас в концовке прошлой игры, я это заметил. Увы, у нас не было контригры в этот период. В целом я доволен тем, как команда готова к матчу с Чехией. Вроде бы, все восстановились.

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Что касается моей позиции на счет того, чтобы сборная чаще проводила открытые тренировки с болельщиками, то на больших стадионах люди на трибунах не мешают, на маленьких если приходит много народу, есть какая-то неорганизованность. По возможности будем делать это. Мы не от кого не закрывались», — заявил 55-летний специалист.

Ранее сообщалось, что сборная России тренируется без Артема Дзюбы и Федора Кудряшова.