Азаренко поддержала Уильямс в обвинениях рефери в сексизме

Бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко выступила на стороне американки Серены Уильямс, которая оскорбила и обвинила арбитра в ангажированности и сексизме во время финала US Open, сообщает Sport24.

«Если бы это был мужской матч, этого бы не случилось. Этого просто не произошло бы», — заявила спортсменка в своем твиттер-аккаунте.

Финал Открытого чемпионата США закончился первым триумфом в карьере для 20-летней японки Наоми Осаки, которая одержала победу со счетом 6:2, 6:4. По ходу встречи в отношении 36-летней теннисистки несколько раз были применены санкции: сначала Уильямс получила предупреждение за подсказки со стороны своего наставника, а позже в эмоциях сломала ракетку, получив за это штраф. Проигрывая по ходу матча 3:4 американка начала спорить с арбитром Карлосом Рамосом, обвинив португальца в субъективности и сексизме, за что получила штрафной гейм.

Ранее американская теннисистка Билли Джин Кинг, обладающая рекордом по количеству побед на Уимблдоне, прокомментировала скандал в финале Открытого чемпионата США, связанный с недовольством Серены Уильямс предвзятым судейством.

