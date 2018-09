Вратарь сборной Латвии подрался с одноклубником

Голкипер сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликинс подрался со своим одноклубником по швейцарскому «Лугано», сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел во время тренировки команды. Мерзликинс подрался во время командных занятий с одноклубником Рафаэлем Саннитцем. Потасовку разнял нападающий Джулиан Уокер.

Видео эпизода опубликовано в твиттер-аккаунте @A_Kalnins.

Ранее сообщалось, что российский футболист забил мяч в свои ворота и подрался с тренером.

#CBJ prospect Elvis Merzlikins appears to be fed up with his team losing. Player got into a fight with his teammate Raffaele Sannitz. Max Lapierre got in the middle to calm the boys down. pic.twitter.com/xRxZdwVb1B