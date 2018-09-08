Вратарь сборной Латвии подрался с одноклубником

Драки всегда являлись неотъемлемой частью хоккея betonhockey.com

Голкипер сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликинс подрался со своим одноклубником по швейцарскому «Лугано», сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел во время тренировки команды. Мерзликинс подрался во время командных занятий с одноклубником Рафаэлем Саннитцем. Потасовку разнял нападающий Джулиан Уокер.

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Видео эпизода опубликовано в твиттер-аккаунте @A_Kalnins.

Ранее сообщалось, что российский футболист забил мяч в свои ворота и подрался с тренером.