Перешедший в «Зенит» Маркизио раскрыл причину ухода из «Ювентуса»

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мыслями о своем уходе из «Ювентуса», передает «Советский спорт».

Итальянец находился в системе «бьянконери» с 1993 года.

«Не знаю, вернусь ли я однажды в «Ювентус». Было замечательно получить в свой адрес столько любви со стороны болельщиков из Турина и всей Италии. Конечно, хотел завершить карьеру в «Ювентусе», но считаю, что мне и так повезло.

Реклама

Последние два года не были легкими, но таков риск в работе футболиста. Единственное, что меня иногда разочаровывало, это отношение ко мне как к травмированному, когда на самом деле я был здоров», — приводит слова футболиста Sky Sport Italia.

32-летний Маркизио перешел в «Зенит» на правах свободного агента в летнее межсезонье. Контракт рассчитан на два года.

Ранее сообщалось, что Маркизио прибыл в Санкт-Петербург.