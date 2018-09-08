Бывший футболист сборной России назвал недостатки современной Москвы

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий рассказал, что его раздражает в современной Москве, передает Sport24.

8 сентября в Москве празднуется день города.

«Даже не знаю… Раздражает, когда перекрывают дороги, чтобы пропустить кого-то с мигалкой. По часу-полтора приходится стоять, много времени теряется», — сказал Березуцкий.

Ранее сообщалось, что Василий Березуцкий рассказал о возможной политической карьере.