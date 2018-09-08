СМИ: чешская полиция освободила арестованных украинский фанатов

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Чешские правоохранительные органы отпустили на свободу восьмерых болельщиков сборной Украины по футболу, которые были арестованы после окончания матча Лиги наций против Чехии, сообщает «Советский спорт».

Об этом проинформировал сайт Sportarena.com. Фанаты были задержаны после матча, который закончился победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 2:1.

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Болельщики были оштрафованы на 7 тысяч чешских крон (примерно €280) за попытку прорваться на поле после финального свистка матча.

Освобождению задержанных способствовали консульство Украины в Чехии, а также руководство Федерации футбола Украины (ФФУ).

Ранее тренер Украины был втянут в конфликт с украинскими фанатами и чешской полицией.