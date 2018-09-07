Усик готов провести еще один бой с Гассиевым ради гонорара
Украинский боксер Александр Усик сообщил, что согласен еще на один бой с российским спортсменом Муратом Гассиевым, передает «Советский спорт».
«Я готов, это бизнес. Если будет этот бой выгодным для меня, в прямую говорю, в финансовом плане, я готов еще раз боксировать и неважно, где это будет, даже готов ехать еще раз в Москву, мне вообще абсолютно без разницы. Но об этом будут договариваться промоутеры, менеджеры, это не наша задача», — приводит слова боксера Xsport.ua.
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Этим летом Усик и Гассиев провели один бой, в котором, по решению судей, победителем был признан украинский спортсмен.
Ранее сообщалось, что боксер Лебедев готов драться с Усиком на Украине.