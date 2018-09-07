Модрич: Роналду поздравил меня со званием лучшего игрока УЕФА

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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, что состоит в хороших отношениях с форвардом туринского «Ювентуса» и команды Португалии Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

«Я рад, что стал одним из претендентов на «Золотой мяч».

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Роналду? У меня с ним хорошие отношения. Мы общались после того, как меня признали лучшим игроком сезона по версии УЕФА. Он прислал сообщение, в котором поздравил меня. Написал, что надеется встретиться в ближайшее время», — приводит слова хавбека L'Equipe.

После того, как Роналду узнал, что лучшим игроком по версии УЕФА был признан не он, нападающий отказался лететь на вручение наград.

Ранее тренер «Реала» ответил на слова Месси об ослаблении клуба после ухода Роналду.