Лучший вратарь СССР назвал «отговорками» конфликт «Ростова» с Бастой

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Бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал конфликт, который возник между «Ростовом» и рэпером Бастой, передает НСН.

«Чем новее стадион, на котором играют футболисты, тем удобнее им, и тем лучше у них настроение. Тем более в своем городе. Я понимаю, что игроки могут устроить забастовку, если случилась какая-то провокация на стадионе. Но здесь-то!

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Футболисты должны быть рады, так что это все отговорки. И придумал их кто-то из менеджеров малого пошиба в клубе. Кто-то нашел причину, чтобы отказаться от такого большого стадиона.

Я не знаю, какую арендную плату установили на игры на таких футбольных полях. Но не бывает так, чтобы что-то новое построили, и это было дешево. Если это действительно так, и пользование этим полем дорогое, возможно, они придумали этот аргумент», — заявил Кавазашвили.

Ранее «Ростов» обратился к Басте по поводу концерта.