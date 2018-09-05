Наставник сборной Турции рассказал, как он собирается остановить Дзюбу

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Главный тренер сборной Турции и экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу рассказал, как он планирует остановить форварда сборной России Артема Дзюбу, сообщает ФАН.

«Как остановить Дзюбу? Это сложно, потому что он очень силен физически. Нужно остановить игроков, которые будут отдавать ему пас. Тогда ему будет сложнее с нами. Думаю, игра будет очень интересной для болельщиков, потому что в сборной России тоже есть изменения, команда становится моложе после того, как некоторые игроки завершили карьеру», — заявил румынский специалист.

Ранее вратарь московского «Динамо» и национальной команды России Антон Шунин заявил, что без Акинфеева сборная не стала слабее во вратарской позиции.