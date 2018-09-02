Шарапова призналась в любви к ночным играм

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы в третьем круге Открытого чемпионата США над Еленой Остапенко (6:3, 6:2) отметила, что ей нравится играть поздние матчи, передает «Советский спорт».

«Я не помню, сколько мне было лет, когда я впервые сыграла ночной матч. Но уверенна, что была очень молода, чтобы быть запуганной огнями, атмосферой и шумом. Мне удалось справиться с этим. Очень люблю играть под прожекторами, мне нравится такая атмосфера», — приводит слова 31-летней россиянки Reuters.

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В 23 встречах в вечернее время на корте Артура Эша Шарапова не потерпела ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Шарапова уверенно пробилась в 1/8 финала US Open.