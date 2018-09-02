Роналду опозорился при попытке повторить знаменитый гол «ножницами»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (2:1) пытался повторить свой знаменитый гол «ножницами», сообщает «Советский спорт».
При счете 2:1 в пользу туринского клуба португалец получил мяч на границе штрафной соперника, развернулся и попытался пробить через себя, однако не смог укоротить снаряд и повалился на газон, чем только рассмешил публику.
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Видео эпизода опубликовано в твиттере пользователя @Paracelsus.
33-летний форвард за три матча чемпионата Италии отметился одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» рассказали о психологическом состоянии Роналду.
Ronaldo *just* mistimes the scissor kick pic.twitter.com/CPs8FbZKNz— Para (@Paracelsus) 1 сентября 2018 г.