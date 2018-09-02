Роналду опозорился при попытке повторить знаменитый гол «ножницами»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (2:1) пытался повторить свой знаменитый гол «ножницами», сообщает «Советский спорт».

При счете 2:1 в пользу туринского клуба португалец получил мяч на границе штрафной соперника, развернулся и попытался пробить через себя, однако не смог укоротить снаряд и повалился на газон, чем только рассмешил публику.

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Видео эпизода опубликовано в твиттере пользователя @Paracelsus.

33-летний форвард за три матча чемпионата Италии отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» рассказали о психологическом состоянии Роналду.