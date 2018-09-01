Испанский теннисист Надаль уверен в большом будущем россиянина Хачанова
Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что россиянина Карена Хачанова ждет большое будущее в теннисе, передает ATP.
В третьем круге турнира US Open Надаль обыграл Хачанова со счетом 5:7, 7:5, 7:6, 7:6. Первый сет остался за российским спортсменом.
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«Хачанов постоянно совершенствуется. Он молод. У него есть все для развития. Он отличный игрок. Я действительно думаю, что он выиграет много важных матчей в своей карьере. У него впереди большое будущее.
Для меня лично, конечно, это был физически требовательный матч. Это был сложный поединок. Вот почему мы каждый день тренируемся, чтобы играть такие матчи в отличной атмосфере перед потрясающей публикой», — заявил Надаль.