Хавбек «Спартака» Мельгарехо собирается получать российское гражданство
Агент полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд признался в возможном получении его клиентом российского гражданства, сообщает Sрort24.
«Мы рассматриваем возможность получения гражданства России. Пока никакой конкретики — никаких шагов. Это просто идея, которую мы обдумываем. Лоренцо живет в России уже пять лет и может подать документы на получение паспорта», — сказал агент Мельгарехо.
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Игрок выступает за столичный клуб с 2016 года. За сборную Парагвая полузащитник провел два товарищеских матча. Он не будет считаться легионером в случае получения гражданства. Ранее футболист выступал в России за «Кубань».
Ранее форвард миланского «Интера» Янн Карамо попал в сферу интересов московского «Спартака».