Олимпийской чемпионке по биатлону неприятен скандал вокруг бывших спортсменов

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Олимпийская чемпионка Анна Богалий в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» выразила возмущение тем фактом, что антидопинговый скандал развернулся вокруг спортсменов, завершивших карьеру.

«Мне неприятен сам факт того, что снова начинается какая-то волна негатива по отношению к российскому биатлону. Со стороны антидопинговых служб это не очень честно. Я знаю Слепцову, которая закончила карьеру год назад, знаю Устюгова, завершившего выступление в 2014-м. Если бы к ним были бы претензии раньше…

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Не поверю, что антидопинговые службы не успевают проверить все допинг-пробы. Если не хватает времени – расширяйте штат. Есть вопросы – решать их надо сразу. А делать это через пять-восемь лет – некрасиво.

Информация о фамилиях спортсменов пока не обнародована, поэтому давайте дождемся официальных данных о биатлонистах, а там уже каждый человек, который был упомянут в уведомлении IBU, даст свой комментарий.

Факт уличения в употреблении допинга мне неприятен. Потому что это грабли, на которые наша страна наступает», — заявила Богалий.

Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на новый допинговый скандал в российском биатлоне.