USADA призывает не восстанавливать Россию в правах

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт обратился ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с призывом не восстанавливать Россию в правах, сообщает «Советский спорт».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) была отстранена в 2015 году из-за предполагаемого наличия государственной системы поддержки употребления допинга российскими спортсменами на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

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«Сейчас Россия и WADA играют в гляделки, и если WADA моргнет и позволит России вернуться, несмотря на два невыполненных пункта условий, это будет огромный шаг назад. Это нанесет опустошительный удар по доверию к WADA, и по надеждам и мечтам миллионов атлетов, которые верят в чистый спорт», — приводит слова Тайгерта CNN.

Ранее сообщалось, что РУСАДА объявила о начале сотрудничества с антидопинговым агентством Узбекистана.