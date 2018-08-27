Черчесов объяснил невызов Акинфеева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил отсутствие в заявке команды на матчи Лиги наций вратаря Игоря Акинфеева, передает ТАСС.

«Пару недель назад мы разговаривали с Акинфеевым, у него плановый медосмотр в Германии. Он туда поедет, будут смотреть его колено», — сказал наставник национальной команды.

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При этом Черчесов отметил, что не обсуждал с 32-летним вратарем его возможный уход из сборной.

7 сентября сборная России в Трабзоне сыграет с командой Турции, а 10 сентября в Ростове-на-Дону примет команду Чехии. Матчи пройдет в рамках Лиги наций.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов не попал в заявку сборной России на игры с Турцией и Чехией.