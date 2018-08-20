В UFC отказали Сен-Пьеру в поединке с Нурмагомедовым или Макгрегором

Двукратный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жорж Сен-Пьер не будет драться с победителем боя Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор, сообщает «Советский спорт».

По мнению главы организации Даны Уайта, канадцем движет корысть, поэтому ему и было отказано.

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«Мне неинтересен данный бой. Он в курсе, я говорил ему множество раз. Сен-Пьер ищет бой, который принесет ему много денег. Это умно, этим он и должен заниматься. Однако нам это неинтересно. Возвращение в полусредний — другое дело. Однако я не знаю, будет ли он вообще драться», — цитирует Уайта MMA Mania.

Свой крайний поединок 37-летний Сен-Пьер провел против Майкла Биспинга, над которым одержал победу. В июне 2018 года он сообщил, что завершает карьеру.