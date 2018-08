В Голландии фанаты закидали больных детей игрушками

В матче 2-го тура чемпионата Голландии между «Фейеноордом» и «Эксельсиором» произошел трогательный момент с детьми из роттердамской больницы, сообщает «Советский спорт».

Дети, страдающие различными заболеваниями, во время игры находились на нижнем ярусе, под трибуной болельщиков «Эксельсиора». По ходу первого тайма фанаты гостей бросили множество плюшевых игрушек детям. Момент вызвал положительную реакцию со стороны пациентов местной клиники, а весь стадион аплодировал.

«Фейеноорд» ежегодно дарит детям из учреждения билеты на матчи команды.

Nice moment during Feyenoord Excelsior as a shower of cuddly toys are thrown into a section sitting kids from a local Children's hospital. pic.twitter.com/xVCzOX5pWT