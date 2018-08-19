Фанаты ЦСКА припомнили тренеру «Спартака» убийство двух девушек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/484/10999484/2017-11-22T185903Z_673812713_RC128794F8C0_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-CSK-SLB-pic905-895x505-55728.jpg">

Болельщики московского ЦСКА на матче 4-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» вывесили баннер, посвященный главному тренеру столичного «Спартака» Массимо Каррере, сообщает Sport24.

На полотне красовалась надпись «Каррера убил двух девушек». Таким образом фанаты армейцев припомнили наставнику красно-белых историю, возникшую в 2011 году. Тогда будущий тренер «Спартака» стал виновником автокатастрофы, в которой погибли две 23-летние девушки. Итальянский специалист был признан виновным в непредумышленном убийстве и осужден на 2 года и 6 месяцев. Впоследствии срок был заменен денежной компенсацией, поскольку суд принял во внимание факторы, сопутствующие аварии.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА вывесили оскорбительные баннеры в адрес перешедшего в «Спартак» Романа Еременко.