Итальянские клубы этим летом потратили на трансферы более €1 млрд

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Клубы высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу в летнее трансферное окно потратили в общей сложности €1,14 млрд, сообщает ТАСС.

Как сообщает портал Football Italia, больше всего на переходы игроков отдал действующий чемпион Италии туринский «Ювентус» — €250 млн. Ряды туринского клуба в это межсезонье пополнил португалец Криштиану Роналду, за которого заплатили €100 млн, сделав его трансфер самым дорогим в Европе этим летом. Кроме того, в «Ювентус» этим летом перешли Жоау Канселу (€40 млн), Дуглас Коста (€40 млн) и Леонардо Бонуччи (€35 млн).

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Второй командой по расходам в серии A стала римская «Рома», израсходовавшая €136 млн.

Серия A стала вторым чемпионатом по тратам в летнее межсезонье после Английской премьер-лиги — английские клубы потратили €1,43 млрд.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала мадридский «Атлетико» за нарушение правил, связанных с осуществлением трансферных сделок.