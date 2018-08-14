Дзюба: «Зенит» еще повоюет
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, чего ожидать от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо», передает Sport24.
Первая встреча прошла в Минске и закончилась разгромным поражением «Зенита» со счетом 0:4. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 16 августа.
«Мы повоюем — это точно. «Динамо» — молодцы, для нас это была определенная пощечина. Проблема еще и в том, что было бы больше шансов, если бы на стадионе «Санкт-Петербург» или моем любимом «Петровском» было много болельщиков. Но болельщиков не будет, и в эмоциональном плане придется немного сложнее.
Знаете, мне не понравился фон: соперник как-то очень раздухарился. Понятно, что 4:0 — это заявка весомая, но мы повоюем. Без боя им не сдадимся», — приводит слова форварда официальный сайт команды.
Ранее защитник «Зенита» объяснил победу команды в меньшинстве.