Олимпийский чемпион оценил психологическое состояние Медведевой в Канаде

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Чемпион Олимпийских игр — 2006 в парном катании Максим Маринин в интервью «Газете.Ru» высказал мнение о том, как российская фигуристка Евгения Медведева будет справляться с критикой и давлением после отъезда в Канаду.

18-летняя спортсменка расторгла многолетние отношения с тренером Этери Тутберидзе и уехала в Канаду тренироваться к Брайану Орсеру.

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«Итоговый результат, который покажет Женя, будет лучшим аргументом в этом споре. Все остальное — это лишь слухи, домыслы и пустые разговоры, которые абсолютно не хочется ни подогревать, ни поддерживать, ни опровергать. Тем спорт и прекрасен, что заранее делать какие-либо выводы нельзя. Если Евгения покажет положительный результат, то все мы сможем сказать: «Да, ее решение уйти к Брайну Орсеру было правильным». Если же она потерпит неудачу, то, соответственно, будет логичным отметить ее ошибку. Эта формула очень простая», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Медведева сорвалась на обвинявших ее в отсутствии патриотизма подписчиках.