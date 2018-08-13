Двенадцать болельщиков «Барселоны» погибли в ДТП по дороге с игры
В Эквадоре произошло крупное ДТП с участником болельщиков эквадорской «Барселоны», сообщает ТАСС.
Трагедия, в которой скончались 12 болельщиков, произошла по дороге из Куэнки в Гуаякиль. Фанаты возвращались с выездной игры своей команды на автобусе.
«Окончательный отчет об аварии, которая произошла в воскресенье с нашими болельщиками, — 12 человек погибли и 30 ранены. Мы принимаем меры для быстрого возвращения тел», — сообщил президент клуба Хосе Франсиско Чеваллос.
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На домашнем стадионе «Барселоны» в Гуаякиле будет установлена временная часовня, где все желающие смогут отдать дань памяти погибшим.
Ранее сообщалось, что Федор Смолов лишен водительских прав за ДТП в Краснодаре.