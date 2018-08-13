Двенадцать болельщиков «Барселоны» погибли в ДТП по дороге с игры

<img src="//img.gazeta.ru/files3/313/11892313/zap-pic905-895x505-75283.jpg">

В Эквадоре произошло крупное ДТП с участником болельщиков эквадорской «Барселоны», сообщает ТАСС.

Трагедия, в которой скончались 12 болельщиков, произошла по дороге из Куэнки в Гуаякиль. Фанаты возвращались с выездной игры своей команды на автобусе.

«Окончательный отчет об аварии, которая произошла в воскресенье с нашими болельщиками, — 12 человек погибли и 30 ранены. Мы принимаем меры для быстрого возвращения тел», — сообщил президент клуба Хосе Франсиско Чеваллос.

Реклама

На домашнем стадионе «Барселоны» в Гуаякиле будет установлена временная часовня, где все желающие смогут отдать дань памяти погибшим.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов лишен водительских прав за ДТП в Краснодаре.