Роналдо выпишут из больницы в понедельник

<img src="//img.gazeta.ru/files3/762/11024762/upload-RIAN_3247380.HR.ru-pic905-895x505-13116.jpg">

Двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Роналдо выпишут из больницы на Ибице в понедельник, сообщает ТАСС.

«Друзья, на Ибице я заболел сильным гриппом и в пятницу был госпитализирован. Сейчас все в порядке. Завтра, я буду выписан и смогу вернуться домой. Спасибо вам за вашу любовь и сообщения поддержки», — написал экс-футболист в своем твиттере.

Реклама

На клубном уровне Роналдо известен по выступлениям за испанские «Барселону» и «Реал», итальянские «Интер» и «Милан», голландский ПСВ и бразильские клубы «Крузейро» и «Коринтианс».

Ранее Роналдо попал в больницу на Ибице‍.