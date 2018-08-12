Роналдо выпишут из больницы в понедельник
Двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Роналдо выпишут из больницы на Ибице в понедельник, сообщает ТАСС.
«Друзья, на Ибице я заболел сильным гриппом и в пятницу был госпитализирован. Сейчас все в порядке. Завтра, я буду выписан и смогу вернуться домой. Спасибо вам за вашу любовь и сообщения поддержки», — написал экс-футболист в своем твиттере.
На клубном уровне Роналдо известен по выступлениям за испанские «Барселону» и «Реал», итальянские «Интер» и «Милан», голландский ПСВ и бразильские клубы «Крузейро» и «Коринтианс».
Ранее Роналдо попал в больницу на Ибице.
Amigos, tuve un cuadro de fuerte gripe en Ibiza y tuve que ser internado el viernes pero ya está todo en orden. Mañana recibo el alta y vuelvo a casa. ¡Gracias a todos/as por vuestro cariño y vuestros mensajes!— Ronaldo Nazário (@Ronaldo) 12 августа 2018 г.