Надаль высоко отозвался об игре Хачанова

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Испанcкий теннисист Рафаэль Надаль, который в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Торонто обыграл россиянина Карена Хачанова со счетом 7:6 (7:3), 6:4, высоко отозвался об игре 22-летнего спортсмена, сообщает «Советский спорт».

«Карен мощно подает, сильно бьет с задней линии. Он обладает потрясающим бэкхендом, но и с форхенда может посылать мяч с огромной скоростью. Да, иногда он ошибается справа, но это объясняется агрессивной манерой его игры. Мне нужно было сдерживать его удары и самому играть агрессивно. Когда удавалось заставлять его перемещаться по корту, я получал контроль на игрой. Но это очень трудно сделать, потому что он бьет крайне сильно», --цитирует Надаля официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Также Надаль поделился ожиданиями от предстоящего финала соревнований.

«В финале мне предстоит очень сложный матч с сильным соперником. Надеюсь хорошо подготовиться к нему, ведь это очередной финал «Мастерса». Впереди много работы, но если я выиграю, будет здорово. Турнир в Канаде часто приносил мне удачу», — надеется испанец.

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