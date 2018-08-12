Экс-хавбек «Зенита»: Дзюба должен хорошо подумать насчет своего перехода
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал возможный трансфер нападающего сборной России Артема Дзюбы в один из европейских клубов, сообщает RT.
«Вопрос, нужно ли это самому Артему. У него очень высокая зарплата в «Зените», получать больше он там вряд ли будет. При этом ему 29 лет, у него нет времени на адаптацию», — заявил Веденеев.
Также бывший футболист заметил, что схожая ситуация происходила с Андреем Аршавиным во время его перехода в лондонский «Арсенал».
«Ему было 26 лет, он находился на пике формы, но затянул и поехал в Европу лишь два года спустя. Около полутора сезонов он хорошо выступал в «Арсенале», а потом его форма пошла на спад», — добавил Веденеев.
Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в Турции.