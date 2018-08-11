Трансфер полузащитника сборной Уругвая в «Зенит» под угрой срыва

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Санкт-петербургский «Зенит» рискует не договориться с итальянским «Дженоа» по трансферу Диего Лаксальта, сообщает «Советский спорт»,

По информации Calciomercato.com, российский клуб не устраивают требования цены. Сообщается, что итальянский клуб поднял стоимость футболиста до €18 млн без учета бонусов в размере €2 млн. Изначально речь шла о €12 млн с учетом бонусов.

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Отмечается, что клуб из северной столицы продолжает рассчитывать на трансфер игрока.

В сезоне-2017/18 Лаксальт провел 34 матча за «Дженоа» во всех турнирах, забив при этом 4 мяча и отдав 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» запросил разрешение у турецкого «Фенербахче» на обсуждение трансфера бразильского полузащитника клуба Жозефа Соузы Диаса.